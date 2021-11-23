Медики влезли через окно больницы в Ростове, чтобы помочь пожилой пациентке

Три медика в Ростове-на-Дону залезли в палату к пожилой пациентке через окно в больнице, чтобы помочь ей добраться до туалета, пояснила заместитель главного врача городской больницы № 7 Ирина Тиракьянц. Всё дело в том, что в палате женщины преклонного возраста захлопнулась дверь и она не смогла открыть замок, передаёт телеканал «360».

Это произошло в 02:00. Бабушка у нас, пациентка, мы ответили уже в Минздрав, в горздрав, 1939 года рождения, собралась пойти в туалет, закрыла дверь, захлопнула, не смогла её открыть. Три наших медбрата, которые дежурили на этаже, решили не ломать эту дверь, а просто зайти с улицы, — пояснила Тиракьянц.

Однако один из жителей города, заснявший процесс залезания медиков в окно, решил, что медбратья решили тайно сходить за водкой. По его словам, третий медик, которого он спугнул своим присутствием, угрожал ему физической расправой. Сейчас житель Ростова-на-Дону обратился в региональный Минздрав с просьбой проверить инцидент.

В пакетах слышно, что звенят бутылки. Это, наверное, врачи ходили в аптеку за физраствором! Или сейчас нормой считается в грязной обуви лезть в больницу через окно, где лежат больные люди? — возмутился очевидец.

Ранее группа мужчин устроила погром в здании городской клинической больницы в городе Новомосковске Тульской области. Четыре человека ворвались в здание больницы, напали на охранника, сломали дверь в приёмном отделении и разбили телефон.