Медики Хабаровского края заявили о невыплате за работу с больными COVID-19

https://static.news.ru/photo/0cd95094-3077-11eb-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Хабаровского края ежедневно получает до десятка обращений от медработников об отсутствии федеральных выплат за работу с коронавирусными больными в октябре 2020 года, сообщили в администрации региона.

В связи с этим руководство края намерено обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой содействовать в решении проблемы, передаёт ТАСС.

Не будем говорить, что мы не виновны. Мы полностью разделяем ответственность с федеральным центром, но действительно до настоящего времени не вышло соответствующее распоряжение правительства России. В предыдущем распоряжении «забыли» семь субъектов, включая Хабаровский край. Сегодня на оперативном штабе под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой попытаемся решить данный вопрос, писем уже написали много. Об итогах проинформируем население и медицинское сообщество, — заявил и. о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

При этом в Минздраве журналистам сообщили, что все положенные надбавки за работу в условиях пандемии медикам региона выплачены.

В Хабаровском крае за всё время пандемии зарегистрировано более 23 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, жертвами болезни стали 156 человек. Ежедневный прирост заболевших — более 300.

26 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство до конца года направит 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и работникам медицинских учреждений, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. Ранее правительство приняло решение выделить 7,7 млрд рублей на отпускные и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые работают с больными коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина, писал NEWS.ru.