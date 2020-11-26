Правительство направит 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

https://static.news.ru/photo/b8593482-2fca-11eb-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство до конца года направит 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и работникам медицинских учреждений, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами.

На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей, — приводит слова премьера ТАСС.

Председатель кабмина добавил, что также будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительство приняло решение выделить 7,7 млрд рублей на отпускные и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые работают с больными коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.