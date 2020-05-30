МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве

https://static.news.ru/photo/fc2f01c8-a30c-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в Москве 31 мая пройдут сильные дожди с грозой, а также усилится ветер.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами 13–18 метров в секунду, — привели сообщение столичного ГУ МЧС в ТАСС.

Специалисты МЧС посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим во время вождения. На момент грозы нельзя находиться у воды, рядом с деревьями, а также с рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр сообщил о жёлтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя. Уточняется, что жёлтый уровень — это условное обозначение потенциальной опасности. Погода с сильными дождями и ветром продолжается в Москве и Московской области уже несколько дней.