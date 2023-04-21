Мать фотографировала голую 11-летнюю дочь и продавала снимки в Сети SHOT: в Пензе арестовали женщину, продававшую снимки голой 11-летней дочери

Фото: shutterstock

Жительница Пензы фотографировала голую 11-летнюю дочь и продавала снимки в Сети, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними. Сейчас она находится под домашним арестом.

38-летняя безработная жительница Пензы успела продать более 26 снимков своей дочери. Во время одной из сделок на нее наткнулись полицейские. Позднее она была задержана, а после помещена под домашний арест.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, снимавшего видеоуроки по совращению детей. Мужчина продавал порно с приемной дочерью иностранцам в даркнете, где фото и видео обнаружили силовики. Личность удалось установить не сразу, поскольку на девочке была надета маска.

До этого в Москве учителя русского языка и литературы обвинили в развращении учениц на уроках. На пожилого преподавателя пожаловалась мама одной из школьниц. Предварительно установлено, что мужчина домогался девочек в течение трех лет.