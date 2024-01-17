Массовое ДТП произошло в Кронштадте Семь автомобилей столкнулись при въезде на дамбу в сторону Кронштадта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое ДТП произошло вечером 17 января при въезде на дамбу возле порта Бронка, по направлению в сторону Кронштадта. По данным «КП — Санкт-Петербург», столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб.

По словам очевидцев, в результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину «залетел» под грузовик. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины. Движение в районе аварии осложнено.

По информации 47News, 34-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» совершил остановку из-за поломки. По предварительным данным, мужчина устанавливал знак аварийной остановки, когда в него сзади въехал автомобиль ВАЗ-2110. В результате столкновения 18-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, двое его пассажиров пострадали.

Ранее в Санкт-Петербурге самосвал наехал на пенсионерку неподалеку от станции метро «Приморская». Пострадавшую 1940 года рождения госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами. Инцидент произошел у дома № 42 на Наличной улице в Василеостровском районе города. Наезд случился вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидца, пострадавшая переходила дорогу к трамваю.