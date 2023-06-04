Массовая драка рабочих произошла в Санкт-Петербурге

Фото: Социальные сети

В Санкт-Петербурге несколько десятков рабочих устроили драку. Инцидент произошел в районе Приморского шоссе у Лахта-центра. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По имеющимся данным, потасовка произошла 3 июня. На опубликованных видеокадрах несколько десятков людей в спецовках дерутся друг с другом. Некоторые участники беспорядков остаются лежать на земле.

Причины случившегося выясняются.

Ранее жители Новосибирска возмутились массовой дракой мигрантов около Хилокского рынка. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим и попросили разобраться в ситуации. Местные указали также, что драки с участием мигрантов происходят в этом районе регулярно, из-за чего часто страдают подростки.

Также сообщалось, что на юге Волгограда трое мужчин избили покупателя за то, что тот попросил их не воровать товар из торгового зала магазина. Они избивали мужчину руками и ногами, а один из них наносил лежачему удары молотком по коленям. Прибывшие на место медики провели осмотр пострадавшего, после чего жертва хулиганов заявила, что от госпитализации отказывается.