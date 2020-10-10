«Маски с COVID летают по городу»: мусор выпал из грузовика в Новосибирске

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В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух вооружённых боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В Чеченской Республике в ходе КТО нейтрализованы двое вооружённых бандитов, — говорится в сообщении НАК, которое приводит РИА Новости. Боевики находились в Серноводском районе. Спецназ блокировал преступников на участке примерно...