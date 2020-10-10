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«Маски с COVID летают по городу»: мусор выпал из грузовика в Новосибирске

15:44, 11 октября 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой автомобиль в Новосибирске перевозил незакрытые мусорные пакеты. В результате из мешков выпали использованные медицинские маски.

Инцидент произошёл на улице Фрунзе. Об этом журналистам NGS.ru рассказала местная жительница.

Маски с COVID летают по городу. Пока ехали минуты три за ним (грузовиком, — NEWS.ru), маски вылетали постоянно. Потом мы его обогнали, — рассказала она.

Женщина также прислала видеозапись.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса.

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