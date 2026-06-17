В российском городе нашли младенца в мусорке В Ростове-на-Дону в мусорном баке нашли новорожденного

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону в мусорном контейнере был обнаружен новорожденный ребенок, сообщает donday.ru. По информации издания, местные жители нашли младенца, когда пришли выбросить мусор, однако подробности о его состоянии не раскрываются.

Инцидент произошел вблизи двух школ и двух детских садов. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее во Владивостоке произошло жестокое нападение на 14-летнего школьника. Мужчина накинулся на подростка в подъезде жилого дома на улице Хабаровской. Поводом для агрессии стал случайный контакт при заходе в лифт. У мальчика диагностированы гематома и закрытая черепно-мозговая травма.

До этого в Италии младенец впал в кому после употребления травяного чая, который родители использовали как успокаивающее средство. Супруги азиатского происхождения поили ребенка напитком, однако вскоре он начал отказываться от кормления и стал менее активным. Выяснилось, что младенцу давали чай с сушеной вербеной, содержащей токсичные тропановые алкалоиды, которые угнетают дыхание и работу мозга.