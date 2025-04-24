Mash сообщил о пожаре в храмовом комплексе в Белгородской области Mash: храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся после атаки ВСУ под Белгородом

Фото: Shutterstock|FOTODOM

По данным Telegram-канала Mash, в Белгородской области в селе Сухарево Валуйского района загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим. Канал сообщил, что причиной стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба яга» Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Mash написал, что очевидцы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Канал отметил, что этим усилиям помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в момент атаки беспилотников ВСУ в храме находились четыре человека, но, предварительно, никто не пострадал. По информации канала, святыню сначала атаковали два FPV-дрона, после возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА.

Ранее стало известно, что силы ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских дронов. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Подмосковье.

Также сообщалось, что ВСУ впервые применили беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атак на Елабугу в Татарстане. Дрон сбросил 100-килограммовую авиабомбу ФАБ-100 на территорию промышленного предприятия, однако боеприпас не взорвался. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.