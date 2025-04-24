ВСУ превратили «Лисицу» в бомбардировщик для атаки на Татарстан ВСУ применили А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика при атаке на Елабугу

Фото: Социальные сети

ВС Украины

ВСУ впервые применили беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атак на Елабугу в Татарстане, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, дрон сбросил 100-килограммовую авиабомбу ФАБ-100 на территорию промышленного предприятия, однако боеприпас не взорвался. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После инцидента с территории предприятия были экстренно эвакуированы более 1500 человек. Этот случай стал первым за все время спецоперации, когда «Лисица» применялась не в качестве дрона-камикадзе, а именно как носитель авиационного вооружения. Отмечается, что беспилотник А-22 обладает значительной дальностью полета — более двух тысяч километров.

По словам экспертов, дрон способен вернуться на место запуска, если в программу вшит маршрут и заложен более объемный запас топлива. При этом из-за своих размеров «Лисица» является отличной целью для средств ПВО.

Ранее сообщалось, что свыше 816 умных домофонов в Елабуге оперативно среагировали на угрозу атаки украинских БПЛА, автоматически открыв двери подъездов. Еще в феврале во входные аппараты ряда домов встроили систему информирования об угрозе беспилотников. По словам местных жителей, система сработала четко — голосовые сообщения были разборчивыми и помогли быстро сориентироваться в экстренной ситуации.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских дронов. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Подмосковье.