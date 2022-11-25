Mash сообщил о гибели дорогих животных в Приморском океанариуме

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Тренеры и черноморские афалины во время представления в дельфинарии Приморского океанариума

В Приморском океанариуме, известном большим числом претензий в связи с условиями содержания, продолжают гибнуть животные, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Так, два месяца назад там умер дельфин Сэм, а недавно скончалась прожившая всего год редкая акула-зебра Альфа. Также в океанариуме погибли три ската стоимостью 1 млн рублей каждый.

Официально о трагических событиях никто, как обычно, не сообщил. Специалисты считают, что животные гибнут из-за проблем с системами жизнеобеспечения в бассейнах, — сказано в сообщении.

В 2020 году сообщалось, что сотрудники океанариума обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на коррупционные правонарушения. Ее результатом стало задержание руководителя Приморского океанариума Сергея Логинова, который, по данным следствия, получил четыре млн рублей от предпринимателя за подписание актов приёмки работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения. В отношении второго участника коррупционной схемы также возбуждено дело за посредничество во взяточничестве. Уточняется, что всего Логинов рассчитывал получить от подрядчика около девяти млн рублей.

В том же году суд Фрунзенского района Владивостока признал строителя океанариума Андрея Поплавского виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в растрате. Следствие доказало, что при строительстве научно-образовательного комплекса во Владивостоке Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и руководителя ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил более миллиарда рублей. Сообщалось, что, помимо отбывания наказания в колонии общего режима, Поплавскому придётся выплатить штраф в размере 400 млн рублей.