Mash: в Челябинске мальчик погиб до приезда скорой, которую ждали два часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десятилетний школьник из Челябинска погиб на руках у матери — они ожидали скорую в течение двух часов, сообщает Ural Mash. По информации Telegram-канала, женщина вызвала скорую в 20:30 по местному времени, однако оператор не смог найти свободную бригаду до 22:30. В этот момент россиянка решила отвезти сына в неотложку, но там ей посоветовали доставить ребенка в горбольницу. Мальчик скончался, так и не доехав до медучреждения.

Как пишет Telegram-канал, 8 декабря ребенок вернулся домой из школы с температурой, в тот же день заболела его одноклассница. Врач осмотрела мальчика, выписав ему лекарства. 11 декабря родители отправили сына к бабушке. Там у него поднялась температура до 39 градусов. У ребенка началась рвота, сбить температуру не получилось. Внезапно градусник показал отметку ниже 36. Температура начала резко падать.

Ural Mash уточняет, что в данный момент устанавливается причина смерти школьника.

В апреле бывшего детского хирурга из Новосибирска обвинили в халатности после смерти двухлетнего ребенка в больнице. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, 65-летний врач ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» в конце января 2020 года поставил ошибочный диагноз поступившему с болями в животе ребенку. Ему не сделали необходимую операцию и по решению хирурга перевезли в другую детскую больницу. Там под утро следующего дня он скончался.