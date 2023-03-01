«Мамкины революционеры»: в Кургане задержали около сотни подростков Почти 100 курганских подростков доставили в полицию из-за ситуации с «ЧВК Редан»

Фото: Социальные сети

Почти 100 курганских подростков доставили в городские отделения полиции из-за ситуации с «ЧВК Редан», сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Отмечается, что молодых людей доставили для проверки и установления личности, после этого полицейские передали их родителям.

Почти сотня «мамкиных революсьенеров» вчера побывала в ГУВД Кургана. К вечеру их всех передали в заботливые руки родителей, — сообщил Шумков.

По его словам, ситуация с самоназванной ЧВК, когда по призыву «какого-то недоумка» подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, еще раз показывает губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи.

Созданием очередной официальной организации ради организации этого не решить, — резюмировал он и призвал к патриотическому воспитанию.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») собирается встретиться с представителями сообщества «Редан» — фанатов аниме, которые участвовали в драках в торговых центрах России. Он заявил, что постарается «взять их в союзники».