Май 2020 года в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

https://static.news.ru/photo/fd9b832e-a311-11ea-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае текущего года в столичном регионе выпало 147 мм осадков, что составляет почти три месячные нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Май 2020 года стал самым влажным, самым сырым, самым дождливым за всю историю наблюдений за погодой в столице, — сообщил РИА Новости Леус.

Он уточнил, что к утру 31 мая в Москве выпал ещё 21 мм осадков, таким образом, за три дождливых дня циклон, который немецкие специалисты назвали Изольда, принёс в столицу в общей сложности 82 мм осадков, доведя общее количество майских дождей до 147 мм. При этом синоптик отметил, что эта цифра — не окончательная, поскольку дождь будет идти в течение всего последнего дня месяца.

Как писал NEWS.ru, ранее главное управление МЧС по Москве сообщило, что в Москве 31 мая пройдут сильные дожди. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Специалисты МЧС посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим во время вождения. На момент грозы нельзя находиться у воды, рядом с деревьями, а также с рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.