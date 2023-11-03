Летевший в Москву из Якутска борт вернулся в аэропорт из-за неисправностей Летевший в Москву самолет приземлился в Якутске из-за неисправностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, вылетевший из Якутска в Москву с 128 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности, сообщается в Telegram-канал пресс-службы ГУ МЧС России по региону. Для обеспечения безопасности к месту посадки были вызваны пожарные бригады и сотрудники службы спасения. Борт приземлился в 12:17 (06:17 мск). В ведомстве уточнили, что причиной возвращения борта стала неустойчивая работа автопилота.

Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета. <...> В 12:17 (06:17 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил, — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, вынуждено сел в Сыктывкаре. Причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира, после посадки командир судна вызвал скорую и полицейских.

До этого пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот» решил десантироваться во время полета и требовал открыть ему дверь. После того как услышал отказ, попытался пройти в кабину пилотов. Командир судна запросил экстренную посадку. Как оказалось, переполох на борту устроил 32-летний десантник. После приземления в Красноярске пассажира увели полицейские.