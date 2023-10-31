Самолет Иркутск — Москва экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, вынуждено сел в Сыктывкаре. По данным канала, причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира, после посадки командир судна вызвал скорую и полицейских.

По данным канала, случай произошел днем 30 октября. Уточняется, что другие пассажиры пытались разнять дебоширов, но безуспешно, не повлияли на их поведение и угрозы командира экипажа посадить лайнер, что он в итоге и сделал.

Аналогичный случай произошел накануне с самолетом авиакомпании Lufthansa. Он выполнял рейс из Шанхая во Франкфурт-на-Майне. Из-за пьяного дебошира на борту самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту столицы Узбекистана Ташкенте. После приземления к трапу авиалайнера прибыли правоохранители. Они задержали нарушителя.

За несколько дней до этого пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот» решил десантироваться во время полета и требовал открыть ему дверь. После того как услышал отказ, попытался пройти в кабину пилотов. Командир судна запросил экстренную посадку. Как оказалось, переполох на борту устроил 32-летний десантник. После приземления в Красноярске пассажира увели полицейские.