Решивший «десантироваться» дебошир сорвал полет самолета «Аэрофлота» Baza: самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Красноярске из-за буйного пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему дверь, сообщает Telegram-канал Baza. По сведениям канала, переполох на борту устроил 32-летний военнослужащий-десантник. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, инцидент на борту воздушного судна Boeing 777-300, совершавшего рейс из Владивостока в Москву, произошел в ночь на 22 октября. По данным Telegram-канала, спустя несколько часов после взлета мужчина потребовал открыть ему «пассажирскую дверь», а получив отказ, направился к кабине пилотов, рассчитывая пообщаться с командиром судна. Тот, в свою очередь, сообщил на землю о нештатной ситуации на борту и запросил экстренную посадку. По приземлении самолета на запасной аэродром в Красноярске на борт сразу же поднялись сотрудники полиции и задержали неспокойного пассажира.

Ранее сообщалось, что на авиарейсе Бангкок — Москва один из пассажиров напал с вилкой на попутчика. По словам самого злоумышленника, он ожидал, что раздражавший его пассажир просто исчезнет, если ткнуть его острым предметом. Бортпроводники скрутили нападавшего и надели на него в пластмассовые наручники. После того как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину передали сотрудникам полиции.