Пассажир «Аэрофлота» напал с вилкой на соседа во время рейса

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Россиянин Алексей Фурсов, летевший самолетом «Аэрофлота» из Бангкока в Москву, напал на другого пассажира с металлической вилкой, сообщает Telegram-канал SHOT. По сведениям канала, агрессию спровоцировало то, что мужчина мешал Фурсову есть.

Дебошира вывело из себя то, что пассажир на переднем сидении постоянно шевелился, из-за чего откидной столик перед Фурсовым раскачивался, пока он ел. В итоге он набросился на соседа и нанес ему три удара вилкой в плечо, а также в спину и грудь.

Бортпроводники скрутили нападавшего и заковали в пластмассовые наручники. После того как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее жительница Красноярского края устроила дебош на борту самолета, летевшего из Сочи. Она нахамила стюардессам, а также испачкала сиденья. Однако самолет не пришлось экстренно сажать в другом аэропорту, так как она уснула. После приземления россиянку задержали сотрудники полиции, ей выписали административный штраф.

В феврале житель Алтая пытался ворваться в кабину пилотов самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул. Мужчине было предъявлено обвинение по статье УК РФ о хулиганстве. Уголовное дело в отношении авиадебошира направлено в суд. По статье о хулиганстве обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.