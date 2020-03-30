https://static.news.ru/photo/f2f16456-726b-11ea-90a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Власти Крыма приняли решение о закрытия лесов для посещения туристами после того, как там были выявлены тысячи отдыхающих, несмотря на призывы к самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма с 30 марта, а именно - ввело на территории лесного фонда ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день, — заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Он отметил, что 28 и 29 марта в лесах Крыма отдохнули около 7,5 тысячи человек. С ними были проведены разъяснительные беседы.

Как ранее писал NEWS.ru, в отношении зараженного коронавирусом жителя Крыма, который не соблюдал режим самоизоляции, возбудили уголовное дело. Это первый случай, когда полицейские решили привлечь нарушителя к такой ответственности.