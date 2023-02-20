Ленинградских чиновников сводят на «ознакомительные экскурсии» в колонию Глава Ленобласти Дрозденко предложил чиновникам ходить на экскурсии в учреждения ФСИН

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил местным чиновникам отправиться на «ознакомительные экскурсии» по следственным изоляторам и колониям региона. В своем Telegram-канале глава Ленобласти подчеркнул, что такие визиты послужат дополнительной мерой профилактики для сотрудников региональных комитетов и учреждений. По его словам, ни в одном ведомстве не было и не будет «неприкасаемых».

По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет «неприкасаемых». <...> В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов, — написал Дрозденко.

Он уточнил, что администрация Ленинградской области сотрудничает с правоохранительными органами и в ближайшее время им передадут материалы внутренних проверок со всеми имеющимися нарушениями.

В начале февраля замглавы комитета по строительству правительства Ленобласти Сергея Шалыгина задержали с поличным при получении взятки. Чиновника доставили в отдел СК, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Шалыгин брал деньги за лояльность при заключении госконтрактов на строительство. В разработке и задержании чиновника участвовали сотрудники ФСБ.