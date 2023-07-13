Легкомоторный самолет потерпел крушение в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Заельцовском районе Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, катастрофа произошла в лесополосе около аэропорта «Северный». Один человек пострадал.

«112» пишет, что очевидцы услышали хлопот, а потом борт начал падать. На место происшествия направляется скорая помощь и экстренные службы.

Ранее в Кировской области самолет Ан-2, арендованный для патрулирования Кировской базой авиационной и наземной охраны лесов, совершил аварийную посадку. На борту судна находилось пять человек — пилот и четыре парашютиста. По предварительным данным, все пассажиры, включая пилота, целы. Самолет сел в деревне Чуваши.

До этого стало известно, что истребитель МиГ-31 при выполнении планового учебного полета потерпел крушение в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Экипаж ищут поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.

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