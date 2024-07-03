Ларек с шаурмой взлетел на воздух в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье взорвался ларек с шаурмой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, инцидент произошел на Привокзальной площади в одинцовской Кубинке.

Предварительно, в заведении взорвался газовый баллон. Как рассказали очевидцы, в результате ЧП есть пострадавшие. На опубликованных кадрах видно, как полыхает заведение. Движение в районе случившегося затруднено.

Накануне в Москве взорвался баллон на крыше автобуса. Взрыв сильно повредил крышу транспортного средства. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор.

В результате происшествия водитель автобуса получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Отмечается, что взрыв случился, когда общественный транспорт подъехал к остановке.

В конце июня в Городце Нижегородской области взорвался подвал частного дома. По данным местных СМИ, 34-летний хозяин дома точил топор на электрическом станке и нарушил правила безопасности. В результате мужчина попал в реанимацию с ожогами 90% поверхности тела. Информации о его состоянии нет. Сам дом не получил серьезных повреждений, пожара после взрыва не последовало.