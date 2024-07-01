В Городце Нижегородской области взорвался подвал частного дома, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, 34-летний хозяин дома точил топор на электрическом станке и нарушил правила безопасности.
В результате мужчина попал в реанимацию с 90% ожогов тела. Информации о его состоянии нет.
В свою очередь NN.RU пишет, что происшествие случилось в доме № 13 на улице Садовой. Согласно информации портала, в подвале взорвалось неизвестное вещество. Сам дом не получил серьезных повреждений, кроме того, пожара после взрыва не последовало.
Ранее в больнице Санкт-Петербурга скончался дорожный рабочий, получивший ожоги стоп при укладке асфальта. 52-летний мужчина был госпитализирован 7 июня, а травму получил 20 мая.
Медики поставили пострадавшему диагноз «токсический эпидермальный некролез» (синдром Лайелла), контактный ожог стоп 1% третьей степени, а также сахарный диабет 2-го типа и тромбоэмболию легочной артерии. Пациент скончался в больнице.
До этого в Санкт-Петербурге две подруги отправились на девичник в спа-салон и получили 70% ожогов тела из-за процедур. Девушкам на все тело нанесли состав и укутали пленкой, но через пять минут они почувствовали сильное жжение, боль продолжала усиливаться. Тогда девушки обратились в травмпункт.