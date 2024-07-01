Россиянин неправильно точил топор и чуть не сгорел заживо В Городце мужчина попал в реанимации с 90% ожогов тела из-за взрыва в подвале

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Городце Нижегородской области взорвался подвал частного дома, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, 34-летний хозяин дома точил топор на электрическом станке и нарушил правила безопасности.

В результате мужчина попал в реанимацию с 90% ожогов тела. Информации о его состоянии нет.

В свою очередь NN.RU пишет, что происшествие случилось в доме № 13 на улице Садовой. Согласно информации портала, в подвале взорвалось неизвестное вещество. Сам дом не получил серьезных повреждений, кроме того, пожара после взрыва не последовало.

Ранее в больнице Санкт-Петербурга скончался дорожный рабочий, получивший ожоги стоп при укладке асфальта. 52-летний мужчина был госпитализирован 7 июня, а травму получил 20 мая.

Медики поставили пострадавшему диагноз «токсический эпидермальный некролез» (синдром Лайелла), контактный ожог стоп 1% третьей степени, а также сахарный диабет 2-го типа и тромбоэмболию легочной артерии. Пациент скончался в больнице.

До этого в Санкт-Петербурге две подруги отправились на девичник в спа-салон и получили 70% ожогов тела из-за процедур. Девушкам на все тело нанесли состав и укутали пленкой, но через пять минут они почувствовали сильное жжение, боль продолжала усиливаться. Тогда девушки обратились в травмпункт.