Появились кадры с места взрыва газового баллона в московском автобусе «112» опубликовал видео с места взрыва баллона на крыше автобуса в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места взрыва газового баллона на крыше автобуса в Ижорском проезде в Москве. На размещенных кадрах видно толпу людей, окруживших общественный транспорт, а также прибывшую бригаду медиков.

Как отмечает «112», водитель автобуса получил тяжелые травмы, его госпитализируют. По данным канала, взрыв случился, когда общественный транспорт подъехал к остановке.

О взрыве баллона на крыше автобуса в Москве ранее сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, взрыв сильно повредил крышу транспортного средства. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор.

Ранее сообщалось, что газ взорвался в жилом доме в Стерлитамаке. ЧП произошло в 12:03 на улице Артема в доме № 150. В результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — это дети, один совершеннолетний погиб. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи.

МЧС России подтвердило информацию о случившемся и опубликовало кадры из поврежденного дома. На снимках видно, что по стенам пошли крупные трещины, а окна и двери выбило взрывной волной. Там отметили, что из дома было эвакуировано 80 человек.