SHOT: квадрокоптер упал в псковском аэропорту «Княгиня Ольга»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о падении в псковском аэропорту «Княгиня Ольга» квадрокоптера с камерой. Был ли дрон оснащен боезарядом не сообщается. Власти города и Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По информации канала, дрон был оснащен камерой марки AUTEL. Летательный аппарат обнаружили на месте стоянки самолетов. Летающая находка отправлена на экспертизу.

Ранее в пресс-службе администрации муниципалитета подмосковного Подольска сообщили, что в городе рухнул самодельный беспилотник. В ведомстве отметили, что беспилотник, возможно, не был оснащен боезарядом. Конкретное место, где произошло падение, неизвестно. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В начале апреля Telegram-канал Mash писал, что на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. На предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.