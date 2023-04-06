Беспилотник упал на территории завода в Подмосковье Mash: самодельный БПЛА с камерами упал на территории завода «Факел» в Химках

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Telegram-канал Mash сообщил, что в Московской области на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. По его данным, на предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». На заводе «Факел» от комментариев отказались. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Дрон при обходе территории обнаружили охранники. По данным Mash, коптер имеет размеры 30 на 30 сантиметров. По видимым признакам заметно, что летательный аппарат был собран в кустарных условиях. На его корпусе закреплено несколько камер. Предположительно, БПЛА мог упасть из-за глушилок связи. Правоохранители разыскивают его конструктора.

По данным Telegram-канала «112», дрон упал на территории завода около 8 утра, боевой нагрузки на нем не было. По предварительной версии, беспилотник должен был производить съемку оборонного объекта, но был сбит системой РЭБ.

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