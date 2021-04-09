Курортный сезон в Краснодарском крае откроется в мае

https://static.news.ru/photo/ff6ad1c6-99e4-11eb-8482-96000091f725_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Благодаря эффективной борьбе с распространением коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае курортный сезон в регионе будет открыт уже 1 мая. Об этом рассказал представителям СМИ вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Он отметил, что на Кубани в сутки заболевает коронавирусом в среднем чуть более 100 человек. По словам Руппеля, за зиму регион посетило 2 млн туристов со всей России, и это не повлияло на заболеваемость, что говорит об эффективных санитарных мерах.

Эти меры неукоснительно соблюдаются и сейчас, что позволяет нам планировать полномасштабный курортный сезон. В этом году он начнётся уже 1 мая, — заверил вице-губернатор.

По его словам, в майские праздники на курортную инфраструктуру ложится пиковая нагрузка в преддверии летнего сезона. Ожидается, что востребованы будут и горные курорты, и морские.

Ранее NEWS.ru писал, что в летний сезон в Крыму отдых подорожает на 10–25%. Причиной стало увеличение цен на продукты, оборудование для санбезопасности, аренду гостиничных номеров, а также повышение качества услуг.