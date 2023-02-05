Kub Mash: в Геленджике пациента вместо палаты перевели в туалет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городской больнице Геленджика пациента вместо палаты перевели в туалет, пишет Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на супругу пациента. По словам женщины, в санузле отсутствовали розетки для подключения аппарата ИВЛ, который был жизненно необходим для ее мужа. Сами врачи отрицают происходящее. Главврач больницы от комментариев отказался.

Собеседница канала отметила, что ее супруга с температурой под 40 перевели из индивидуального бокса в более комфортное место. В Telegram-канале разместили видео из новой палаты, куда переместили пациента. На кадрах можно заметить туалет, душ и кушетку. При этом розеток в туалете не оказалось. Россиянка отметила, что у ее мужа упал кислород в крови из-за того, что врачи не смогли подключить аппарат ИВЛ. Поэтому медикам пришлось воспользоваться удлинителем.

Медики в свою очередь заверили, что мужчину поместили в обычную палату для больных. Однако медперсонал больницы забыл убрать надпись «Санпропускник» с двери туалета. Родственники пациента подали заявку в органы здравоохранения. Там обещали разобраться с недоразумением после выходных.

Ранее пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое. Администрация медучреждения опровергла данную информацию.