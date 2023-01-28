Пациент клиники в Петербурге пожаловался, что его избили в приемном покое

Пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое, кадрами с места произошедшего поделился портал «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытается доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтверждает его супруга, в то время как работники больницы не соглашаются с обвинениями.

Как рассказал мужчина, его привезли в приемный покой больницы с подозрением на инсульт, однако вместо помощи его прилюдно избили. По его словам, свидетелем инцидента стала врач-невролог приемного отделения, однако женщина уверяет, что ничего не видела.

Я отошла, чтобы взять историю болезни, вдруг крики, вопли и вы выбежали, — утверждает медик.

Пользователи «ВКонтакте» не поверили мужчине и уличили его в неадекватном поведении. Они обратили внимание на то, что тот поступил в больницу с подозрением на инсульт, однако на протяжении всего девятиминутного ролика он стоит на ногах и дискутирует с персоналом больницы.

Что то не верится, что он болен, скорее неадекватен, — написала одна из пользовательниц соцсети под видео.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства. По данным телеканала, мальчик был доставлен в больницу с отравлением лекарственными средствами, врачи не смогли его спасти. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным Telegram-канала SHOT, мальчику вкололи «Пентаксим» в детской поликлинике, а через двое суток ночью малышу стало плохо. SHOT отмечает, что мать дала сыну успокоительное — половину таблетки «Фенибута» по назначению врача, после чего ребенку стало еще хуже.