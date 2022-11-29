В Иркутске умер младенец после приема выписанного лекарства РЕН ТВ: в Иркутске умер четырехмесячный младенец после приема выписанного лекарства

Фото: Karl-Heinz Spremberg / CHROMORAN/Global Look Press

В Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, лекарство ребенку выписал врач детской поликлиники. Младенец умер в больнице из-за отравления лекарственным препаратом.

Источник РЕН ТВ рассказал, что мать дала ребенку половину таблетки успокоительного средства, выписанного врачом. Что именно было за лекарство, не уточняется. Несколько дней спустя младенцу стало плохо, он был госпитализирован, однако медики не смогли его спасти.

Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Электрогорске скончался 15-летний школьник после того, как покурил электронную сигарету вместе с другом втайне от родителей. После пары затяжек юноша потерял сознание, изо рта у него пошла пена. Второй подросток вызвал скорую помощь другу, но медики не успели его спасти.

Позднее друзья умершего подростка заявили, что причиной его смерти стала не электронная сигарета, а передозировка веществами, содержащимися в освежителе воздуха, которым ребята дышали через пакет. Эффект от употребления таких веществ схож с алкогольным опьянением и вызывает галлюцинации.

При этом родственница школьника предположила, что причиной смерти подростка стала передозировка газом, который он вдыхал из шариков.