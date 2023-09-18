Крымский сенатор указал на неблагодарность Шольца Сенатор от Крыма Цеков назвал канцлера ФРГ Шольца неблагодарным и необъективным

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Сенатор из Крыма и член Совета Федерации Сергей Цеков выразил недовольство канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем, назвав его неблагодарным и предвзятым, передает РИА Новости. Одной из причин такой оценки стали высказывания Шольца относительно событий на Украине.

Олаф Шольц оказался крайне неблагодарным человеком за все, что Россия сделала для Германии. Россия способствовала объединению Германии и поставляла энергоносители по выгодным ценам. В ответ Германия активно присоединялась к расширению НАТО на восток, что представлялось угрозой для России, — заявил Цеков.

Сенатор выразил недоумение недальновидностью Шольца и его негативным отношением к России. Цеков подчеркнул, что вместо действий, направленных на урегулирование ситуации на Украине, Шольц продолжает поддерживать конфликт.

Член Совета Федерации также высказал мнение, что поставки оружия ФРГ на Украину могут иметь негативные последствия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов. Путин также заявлял, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский.