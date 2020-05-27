Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туристической отрасли

https://static.news.ru/photo/61ab9972-a037-11ea-8c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look press

Власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Глава региона Сергей Аксёнов считает, что следует отменить обязательное тестирование на коронавирус для коллективов предприятий курортной сферы и приезжающих в регион туристов. Также власти выступают за отмену нормы, по которой после выявления коронавирусного больного необходимо превращать объект размещения в обсерватор.

Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

NEWS.ru писал, что власти Крыма открыли для прогулок Алупкинский парк и парк вблизи Массандровского дворца. При входе посетителям измеряют температуру. Без медицинских масок прогулки запрещены.

С 1 июня в Севастополе возобновят работу заведения общепита, а также частные образовательные организации. Планируется, что турагентства и гостиницы будут работать с 15 июня. Всех приезжающих на полуостров будут проверять на коронавирус.

На 27 мая в России – 370 680 случаев коронавирусной инфекции (+8338 за последние сутки), 142 208 выздоровели (+11079 за последние сутки). Умерли 3958 человека (+161 за последние сутки).