Крым как русский Голливуд?

Кадры смываемых крымских городов — Керчи и Ялты наводят не только на мысли об эффективности работы системы ЧС на полуострове. Хотя и это важно. Крым — южный по российским меркам регион, при этом гористый и приморский — сочетание вдвойне опасное в плане ударов природных стихий, и нынешние ливни это показали.

Не забудем, что по историческим меркам Крым — совсем молодой полуостров. Он образовался буквально пять — семь тысяч лет назад, когда волны из Средиземного моря прорвали цепь преград, отделявших его от Чёрного моря, тогда несвязанного с мировым океаном подобно Каспийскому морю, уровень воды в бассейне поднялся, образовалось Азовское море, и Крым таким образом отделился от Кавказа. Иными словами, берега его неустойчивы и в связи со всеобщим потеплением Крым вообще может стать островом. Кроме того, не забудем про разрушительное Ялтинское землетрясение 1927 года, упоминаемое и Ильфом и Петровым, и Зощенко, и Маяковским. Так что Россия получила вкупе с Крымом головную боль по части возможных природных катастроф, которые необходимо предвидеть и к ним готовиться.

Но пока Крым, скорее, манит к себе людей. Россияне, убедившись, что полуостров вошёл в состав РФ всерьёз и надолго, начали переезжать в его тёплый климат. Надо отметить, что при Украине Крым демонстрировал удивительные демографические процессы — если во всём мире южные территории интенсивно приращивают население, как в США, например, где Флорида за последние 40 лет удвоила число своих обитателей, поскольку американцы переселяются в так называемый солнечный пояс, то Крым за четверть украинского века потерял примерно 10% населения! Оно упало с 2,1 млн до 1,9 млн.

При России же начался стабильный рост, особенно впечатляющий в Севастополе, где с 2014-го по 2021-й население выросло с 393 тысяч до 510 тысяч. Однако за этими радужными цифрами не стоит переставать видеть проблемы. Сегодня как никогда важно понять, как дальше будет развиваться полуостров.

Часто задают вопрос, почему Кремль пошёл на воссоединение с Крымом, но не поддержал желание Донбасса присоединиться к России? Помимо исторических и политических соображений, есть и такое, что Донбасс — старопромышленный регион. Он перегружен старыми дымящими и пылящими заводами и шахтами, которые стремительно закрываются, оставляя без работы десятки тысяч людей. Иными словами, это очень проблемный актив. А вот в Крыму с его природой, морем и отсутствием значительной тяжёлой промышленности (за небольшим исключением) ситуация совсем иная.

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Геополитически присоединение Крыма дало России ключевую позицию на Чёрном море — теперь она контролирует его, как бы «нависая» над ним всем. Одновременно из Крыма Россия контролирует всё побережье Украины, всю южную часть страны. Поэтому в военном смысле полуостров будет ещё долго очень важен и как морская база, и как воздушная, и как часть системы ПВО. В советское время в Крыму было ещё немало космических объектов слежения и связи под Евпаторией. Война в Сирии (а ещё раньше — в Грузии), где активно участвует российский ВМФ, показала, что все разговоры о ненужности Черноморского флота нелепы. При этом в советское время Чёрное море было морем тихим — с одной стороны СССР со своими сателлитами, с другой — ничем не угрожающая Турция. Теперь же ситуация поменялась. Болгария и Румыния — члены НАТО. Грузия яро враждебна. Турция вела переменчивую политику. Про Украину и говорить нечего — вспомним недавнюю переброску войск в Крым. Так что значение Крыма в военном смысле возрастает, и последний эпизод с английским эсминцем только доказывает это. Поэтому вложения в военную инфраструктуру будут расти огромными темпами, отражаясь на местной экономике и занятости. Многие американские штаты, кстати, критически зависят от военных баз на их территории, которые выступают крупнейшими работодателями.

Крым как место проживания для зажиточных пенсионеров, людей с «северов», вообще, поднакопивших деньжат и купивших недвижимость и не обязательно проживающих там круглогодично, а только летом, тоже будет важен в обозримом будущем. Но какая основная проблема, кроме доступа к воде? Как будет вестись застройка? Превратится ли побережье Крыма в уродливый мегаполис, состоящий из многоквартирных высоток, безликих, портящих природный пейзаж, или там будет сделан упор на малоэтажное строительство, с домами, гармонично вписывающимися в ландшафт? Но для последнего необходимо как изменение институциональной и законодательной среды, так и ментальности сограждан. Пока прогноз неутешительный: как на Черноморском побережье России наплодили многоэтажных «человейников», так и Крыму угрожает подобная опасность. Фирмы-застройщики заинтересованы побыстрее отбить затраты и получить максимальную прибыль при минимальных издержках.

yalta.rk.gov.ru

Крым, будучи южным форпостом РФ, тем не менее по климату весьма северная местность. Курортный сезон совсем короток. Следовательно, необходимо решать загрузку развлекательной инфраструктуры в течение всего года, осенних, зимних и весенних месяцев.

В Крыму традиционно было развито сельское хозяйство, в том числе субтропических культур. Кто посещал его в последние годы украинской власти, не мог не видеть виноградники, устроенные по современным технологиям. Конечно, перекрытие Северо-Крымского канала нанесло серьёзный удар по аграрному сектору, но, одновременно, стало стимулом к переходу на новейшие технологии водоснабжения. Необходимо шире внедрять капельный полив, как в Израиле. Израиль имеет условия куда хуже, чем Крым, плодородных земель и воды там в разы меньше, а сельхозпродукцией заваливает рынки других стран, в том числе России. А ведь в 20-е годы уже выдвигались идеи о превращении Крыма в еврейскую сельскохозяйственную колонию. У полуострова есть все шансы стать ведущим производителем плодов, ягод, овощей и другой продукции и обойти Израиль — если подойти к вопросу по уму. В конце концов, есть пример Нидерландов — по территории немного больше Крыма, но густо заселённых и застроенных, которые тем не менее являются одним из главных экспортёров сельхозпродукции в мире.

Ещё одним полем для применения инноваций в Крыму является альтернативная энергетика. В последние украинские годы там активно строились «зелёные» ЭС — шесть солнечных электростанций и шесть ветровых. Полуостров стал лидером по их внедрению на Украине. Этот опыт необходимо продолжить. Сейчас пока усилия были брошены на прокладку энергомоста, а затем на строительство двух стандартных ТЭС, но теперь, когда кризис в энергетике миновал, можно вернуться к тому, чтобы Крым стал экспериментальной площадкой в России по внедрению «зелёной» энергетики. Но для этого нужна специальная тарифная политика, иначе солнечные и ветровые электростанции будут невыгодны. При Украине соответствующие решения принимались.

Однако важнейшим сектором экономики может оказаться в итоге кино. Я уже как-то писал об истории русского кинопроизводства, которое семимильными шагами развивалось до 1917 года. Так вот, его главный магнат Александр Ханжонков планировал перенести основные мощности — то есть съёмочные павильоны — в Ялту, сделать Крым ведущей базой для съёмок (он, кстати, и умер в этом городе). Наследием этой идеи при СССР была Ялтинская киностудия, по сути постановочная площадка.

Идея Ханжонкова была вполне разумной и обоснованной — Ялта должна была стать российским Голливудом, расположенным, как известно, вдали от столицы, на жарком побережье. Но в Советском Союзе жизнь была устроена ненормальным образом. Никакие актёры-режиссёры не согласились бы покинуть Москву и жить в Крыму постоянно. Оттого все ресурсы сосредотачивались в столице.

Теперь же есть уникальная возможность реализовать в Ялте то, о чём мечтал Ханжонков. При содействии как государства, так и частного бизнеса, перенести в Крым базу кинопроизводства вполне реально. Процесс, кстати, идёт сам по себе. Как пример могу назвать «топового» блогера из YouTube Юрия Подоляку, который переехал в Севастополь и вещает оттуда. Понятно, что под «кино» я имею в виду не только кинофильмы в привычном смысле, а всю видеопродукцию — и для ТВ, и в Интернете. Уникальное сочетание климата, пейзажа, традиций и населения предоставляет возможность для самой широкой реализации съёмок и сериалов, и шоу, и стримов и т. д. Главное, не промотать бездарно, как это произошло после 1917 года.