Крупный пожар произошел на рынке в Самарской области МЧС: в Самарской области загорелся рынок на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look/Global Look Press

Пожар произошел на рынке в городском округе Кинель в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Огонь возник 15 января около 02:33 мск.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение торговых рядов на продовольственном рынке. Площадь пожара составляет 1500 кв. метров, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, никто не пострадал. В настоящее время в тушении огня задействовано 97 человек и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в складском помещении в Красноярске загорелась крыша, огонь распространился на 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 21 единица техники.

Кроме того, на Химкинском водохранилище на севере Москвы утром 12 января произошел пожар. Возгорание случилось в машинном отделении буксирного судна, пришвартованного напротив Северного речного вокзала. Пожар был полностью потушен в короткие сроки, информации о пострадавших не поступало.