Пожар произошел на рынке в городском округе Кинель в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Огонь возник 15 января около 02:33 мск.
Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение торговых рядов на продовольственном рынке. Площадь пожара составляет 1500 кв. метров, — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, никто не пострадал. В настоящее время в тушении огня задействовано 97 человек и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в складском помещении в Красноярске загорелась крыша, огонь распространился на 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 21 единица техники.
Кроме того, на Химкинском водохранилище на севере Москвы утром 12 января произошел пожар. Возгорание случилось в машинном отделении буксирного судна, пришвартованного напротив Северного речного вокзала. Пожар был полностью потушен в короткие сроки, информации о пострадавших не поступало.