Крупнейший крымский банк сообщил о масштабном сбое в работе

Читайте нас в Google Новости

Крупнейший в Крыму банк РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильных приложений. Причины неизвестны, говорится в сообщении пресс-службы финансово-кредитного учреждения, которое распространило РИА Новости.

Банк РНКБ сообщает о возможных ограничениях в работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платёжных терминалов и мобильного приложения) в среду, 22 сентября, — цитирует сообщение агентство.

При этом в супермаркетах в Симферополе на кассах возникли трудности с оплатой покупок картами банка, работники просят покупателей приготовить наличность. К банкоматам РНКБ выстроились очереди для снятия наличности.

Отмечается, что банкоматы работают, однако выдача наличности и прочие операции идут с большими задержками.

Ранее стало известно, что допустимое время технических сбоев банковских приложений и сервисов в России предлагается ограничить до двух часов. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.