Красноярка пойдет под суд из-за заморенного голодом и выкинутого кролика

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В Красноярске 35-летняя местная жительница устала ухаживать за декоративным кроликом и выкинула его на помойку без еды и воды. Против нее завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, передает УМВД региона. Заявление на нее написала соседка, которая в итоге приютила животное.

Установлено, что 6 июля обвиняемая выбросила в мусорный контейнер клетку с живым декоративным кроликом, за которым ей надоело ухаживать. Животное без еды и воды обнаружила соседка. Она сообщила о произошедшем в дежурную часть полиции, а кролика забрала себе, — сообщили в полиции.

11 сентября в Санкт-Петербурге во дворе школы № 385 ученица на глазах у сверстников убила найденного на улице ежа. Одна из местных жительниц после публикации видео с инцидентом в соцсетях обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку в отношении несовершеннолетней. Ее одноклассница в разговоре с журналистами рассказала, что ежик был полумертвым и кишел паразитами, поэтом сверстница решила его добить.

Ранее сообщалось, что в Тюмени полиция начала проверку после того, как трое местных жителей засняли на видео, как издеваются на енотом. Они засунули зверька в мешок и забили до смерти поленом.