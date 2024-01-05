Краснодарское село уходит под воду из-за сильных дождей В Краснодарском крае река Вулан из-за ливней затопила село Архипо-Осиповка

Фото: t.me/BogodistovAA

В Краснодарском крае из-за сильных дождей под воду уходит село Архипо-Осиповка, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, обильные осадки привели к повышению уровня воды в реке Вулан, которая и затопила населенный пункт.

Отслеживание уровня Вулана ведется третьи сутки <...>. По результатам мониторинга гидропостов, на данный момент вода поднялась на 3,4 метра. На базе администрации округа собран оперштаб, мониторинговые группы контролируют уровень воды, объезжают сельчан, живущих в близком соседстве с рекой, — написал Богодистов.

Как отметил мэр, река в русле продолжает подниматься. Пожарные, спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в селе, добавил он. На опубликованных в Сети кадрах видно, что дворы жилых домов в Архипо-Осиповке сильно затопило, а бурлящие воды продолжают захватывать новые территории.

В конце декабря шторм обрушился на Сочи, шквалистый ветер повалил более 80 деревьев и повредил крыши свыше 10 жилых домов. Одно из упавших деревьев придавило мужчину. Он скончался от полученных травм. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что зимние пляжи закрыты из-за шторма, в санаториях, гостиницах, на социальных объектах организовано дежурство для предотвращения подтоплений.