В Сочи упавшее из-за непогоды дерево насмерть придавило мужчину Один человек погиб в результате непогоды в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере один человек погиб в результате непогоды в Сочи, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, на мужчину упало дерево и насмерть придавило его.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 23 декабря на улице 60-летия ВЛКСМ. В результате пострадавший погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время в городе идет сильный дождь, сверкают молнии, дует сильный ветер. По данным мэра города Алексея Копайгородского, к настоящему времени повалено порядка 65 деревьев. Также ветер сорвал часть пятиэтажного многоквартирного дома.

В аэропорту города задержано 18 рейсов, часть из них ожидают вылета более восьми часов. Непогода привела к закрытию трасс и почти всех канатных дорог на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна».

В настоящее время в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег, до 25 декабря. Ветер в горах достигает 27 метров в секунду. Все службы города работают в усиленном режиме.

Также сообщалось, что сильный ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане. Всего без света в республике остались 127 тысяч потребителей.