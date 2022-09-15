«КП»: россиянину пришили нос, снесенный ударом биты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

В больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП) в Омске доставили пациента с оторванным носом, сообщает «Комсомольская правда». По информации медбрата Олега Лукашова, россиянину снесли орган обоняния бейсбольной битой. Виновником инцидента стал товарищ пострадавшего.

По словам медицинского работника, нос был пришит, и уже сейчас он выполняет свои привычные функции.

Ранее сообщалось, что хирурги мытищинской больницы восстановили внешность попавшему в ДТП 20-летнему мужчине без единого разреза на лице — в лечебное учреждение его привезли с переломом стенки лобной пазухи, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве отметили, что реконструкцию провели с использованием титановых имплантов.

До этого стало известно, что подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз гидроцеле, то есть водянка.