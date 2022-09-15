Москвичу без единого разреза на лице восстановили внешность после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Хирурги мытищинской больницы восстановили внешность попавшему в ДТП 20-летнему мужчине без единого разреза на лице — в лечебное учреждение его привезли с переломом стенки лобной пазухи, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве отметили, что реконструкцию провели с использованием титановых имплантов.

В мытищинскую больницу поступил 20-летний мужчина, пострадавший в результате ДТП. У пациента был перелом передней стенки лобной пазухи. В срочном порядке провели реконструкцию ее передней стенки с использованием титановых имплантов. Доступ к пазухам спланирован таким образом, чтобы все шрамы были скрыты под волосами, при этом на лице не было выполнено ни одного разреза, — рассказал челюстно-лицевой хирург Илья Давыдов.

Медик добавил, что сейчас пациента выписали и он чувствует себя хорошо.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз гидроцеле, то есть водянка.