«Огромных размеров»: хирурги откачали из мошонки россиянина 700 мл жидкости Подмосковные хирурги откачали из «огромных размеров» мошонки пациента 700 мл жидкости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. В ведомстве отметили, что пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В министерстве подчеркнули, что с недугами он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». В Минздраве региона добавили, что медики поставили диагноз — гидроцеле, то есть водянку.

В большинстве случаев гидроцеле не вызывает осложнений, но при несвоевременном обращении за медицинской помощью может привести к бесплодию. Пациенту выполнена операция пластики оболочек яичка. Мы удалили жидкость, иссекли и ушили его оболочки. В данном случае объем жидкости составил 700 мл, что превышает норму почти в 40 раз, — сказал заведующий урологическим отделением Филиала № 2 Балашихинской больницы Александр Любимов.

В пресс-службе добавили, что сейчас пациента выписали на амбулаторное лечение, и он чувствует себя хорошо.

Ранее Луховицкие травматологи спасли палец подростку, который неудачно разделывал арбуз. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области, в Луховицкую больницу поступил 16-летний подросток с травмой пальца левой руки, полученной при резке арбуза. На поврежденное сухожилие был наложен шов, что позволило восстановить подвижность пальцев. Сам пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.