17 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 17 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 14 смертей. Общее число смертей достигло 5146.

По данным на утро 25 сентября, в столице было выявлено 281 968 случаев заражения, 1560 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 136 048 человек (+7212 за последние сутки), 20 060 пациентов погибли (+108 за последние сутки).

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше будет бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета». Медик добавил, что по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, для формирования коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.