Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/a991eaee-f423-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему наблюдающийся сейчас рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать.

По словам медика, информация о количестве инфицированных — это абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит о положительных тестах на коронавирус. Гораздо важнее знать, сколько имеется тяжёлых больных, сколько умерло, потому что именно эти данные свидетельствуют о степени опасности заболевания, приводит «Подъём» слова специалиста.

Мясников подчеркнул, что нужно радоваться тому, что число заражённых растёт, ведь чем больше бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета».

Врач добавил, что, по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, на формирование коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к незначительному росту заболевания коронавирусом. По его мнению, наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев COVID-19 является естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс. Он подчеркнул, что это «не обвальный рост», тем более сейчас ситуация совсем другая, не такая, как в начале пандемии, поскольку вся система здравоохранения страны находится «в повышенной ковидной готовности».

За минувшие сутки в России выявили 5504 человека с коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала ведения официальной статистики COVID-19 выявлен уже у 1 051 874 граждан. Помимо этого, из больниц за сутки выписано 5734 выздоровевших пациента, однако 102 человека скончались. Таким образом, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 868 107 россиян, а 18 365 стали жертвами вируса.

По состоянию на 11 сентября заболевшими в России официально числятся 165 402 гражданина. За сутки это число уменьшилось на 332 человека, писал NEWS.ru.