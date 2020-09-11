В Кремле назвали естественным рост заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd5a9924-f421-11ea-b05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система здравоохранения готова к незначительному росту заболевания коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев COVID-19 является естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс, передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что это «не обвальный рост», тем более сейчас ситуация совсем другая, не такая, как в начале пандемии, поскольку вся система здравоохранения страны находится «в повышенной ковидной готовности».

Пресс-секретарь также прокомментировал разницу в данных статистки по умершим от коронавируса от оперативных региональных штабов и от Росстата. По словам Пескова, он не в курсе этих цифр и считает, что нужно «ориентироваться на региональные штабы», которые работают «по утверждённой методике», пишет «Росбалт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России выявили 5504 человека с коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала ведения официальной статистики COVID-19 выявлен уже у 1 051 874 граждан. Помимо этого, из больниц за сутки выписано 5734 выздоровевших пациента, однако 102 человека скончались. Таким образом, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 868 107 россиян, а 18 365 стали жертвами вируса.

По состоянию на 11 сентября заболевшими в России официально числятся 165 402 гражданина. За сутки это число уменьшилось на 332 человека.