В России за сутки выявили максимальный с июля прирост заболевших COVID

https://static.news.ru/photo/dd715988-f402-11ea-a29d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявили 5504 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе про контролю за распространением заболевания.

В общей сложности с начала ведения официальной статистики COVID-19 выявлен уже у 1 051 874 граждан.

Помимо этого, из больниц за сутки выписано 5734 выздоровевших пациента, однако 102 человека скончались. Таким образом, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 868 107 россиян, а 18 365 стали жертвами вируса.

По состоянию на 11 сентября заболевшими в России официально числятся 165 402 гражданина. За сутки это число уменьшилось на 332 человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников обрушился с критикой на «зомбирование цифрами» людей по ситуации с коронавирусом. На самом деле, считает врач, эти цифры «ни о чём не говорят».