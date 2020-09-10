Доктор Мясников раскритиковал «зомбирование цифрами» людей по COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa3e11a2-f3a6-11ea-96a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теледоктор Александр Мясников обрушился с критикой на «зомбирование цифрами» людей по ситуации с коронавирусом. На самом деле, считает врач, эти цифры «ни о чём не говорят».

Поводом для высказывания популярного врача стали слухи о том, что со второй половины сентября наступит новая волна заболевания и людей снова посадят на карантин. Мясников считает, что в этом нет никакой медицинской составляющей, передают мнение медика «Вести».

Врач отметил, что такие слухи — это сплошь досужие домыслы, связанные с психологическим состоянием людей и их привычкой никому не верить. И главный страх внушает не риск заболеть, а цифры числа заражённых. Статистика заболевших коронавирусной инфекцией отрицательно влияет на людей, считает Мясников. Она буквально «зомбирует» людей. А вот статистика, которая учитывает «бессимптомников», толком ни о чём не свидетельствует.

Теледоктор пояснил, что данные о числе заболевших можно объяснять себе только как активное тестирование на инфекцию и выявление в итоге таких случаев.

Важны только два показателя: сколько человек в реанимации и сколько умерло, — подсказал врач.

Мясников добавил, что короанвирус уже никуда не денется и надо приучить себя жить с ним, в частности, вакцинироваться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли девять человек.