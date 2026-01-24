Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:04

Коммунальщики уронили фонарный столб на авто и попали на видео

В Ленобласти коммунальщики придавили машину столбом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В городе Сертолово Ленинградской области груженный снегом коммунальный КамАЗ задел фонарный столб, который обрушился на припаркованный автомобиль, передает Telegram-канал «Сертолово онлайн». Инцидент произошел днем 24 января на Центральной улице и попал на камеру очевидца.

На кадрах видно, как КамАЗ врезался в фонарный столб, когда двигался задним ходом. Столб не выдержал удара и со всей силы рухнул на легковушку. Коммунальщик вышел из машины, осмотрел транспортное средство и принялся кому-то звонить.

Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ юрист Константин Крохин рассказал, что в случае, если коммунальщики при уборке снега повредили припаркованную машину, ее собственник может взыскать с управляющей компании компенсацию через суд. По его словам, помимо судебных расходов и ремонта авто, они должны будут заплатить штраф в размере 50% от суммы ущерба.

До этого эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь рассказал, что заявку на сбивание сосулек можно оформить в управляющей компании. Он отметил, что заявку можно подать через мобильное приложение или по телефону.

Ленинградская область
происшествия
коммунальщики
транспорт
