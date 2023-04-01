Количество пострадавших в аварии под Новосибирском возросло Минздрав Новосибирской области: число пострадавших в аварии выросло до 11 человек

Фото: Прокуратура Новосибирской области

ДТП с участием автобуса на трассе Новосибирск — Кочки

Число граждан, которые пострадали в аварии на территории Новосибирской области, возросло до 11, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального Министерства здравоохранения. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в медучреждения с травмами были доставлены еще три человека. До этого сообщалось о восьми пострадавших, включая двоих детей. Троим из них понадобилась госпитализация.

В Ордынскую ЦРБ доставлены еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, — заявили в региональном Минздраве.

Авария произошла около 11:00 по местному времени на 87-м километре автодороги К-17р. Пассажирский автобус «Хайгер» двигался по маршруту № 587 Новосибирск — Чистоозерное. Внутри находились 47 пассажиров.

В аварии погиб один человек. В правительстве города предположили, что ДТП могло произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Сети появилось видео первых минут после происшествия.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на трассе организовано реверсивное движение.