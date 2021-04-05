«Кинг-Конг» и «Пурген» победили на чемпионате по пощёчинам в Красноярске

https://static.news.ru/photo/33a19006-9611-11eb-ad1b-96000091f725_660.jpg Фото: gornovosti/t.me

Шестой чемпионат по пощёчинам прошёл в Красноярке в рамках фестиваля Siberian Power Show. Победителями соревнования стали братья Нурбек «Кинг-Конг» Валижанов и Тимур «Пурген» Пирматов.

Победители не смогли бить друг друга из-за родства, поэтому в финале они обошлись символическими похлопываниями по щекам. После этого они обнялись. Оба участника выиграли приз — 40 тысяч рублей, передаёт «МК в Красноярске».

Чемпионат проходит в пять раундов. Участники должны бить друг друга верхней стороной ладони. Выбывают те, кого отправили в нокаут, кто пожаловался на плохое самочувствие, нарушающие правила участники, а также те, кто самостоятельно пожелал выйти из соревнований.

В 2020 году победителем чемпионата по пощёчинам стал бармен Анатолий Галушка. Годом ранее соревнования выиграл Василий Камоцкий (Вася Пельмень), который позже занял второе место в чемпионате «Панчдаун» в Польше.

Ранее голливудская актриса Марго Робби вспомнила, как однажды ударила по лицу Леонардо Ди Каприо. Инцидент произошёл на пробах к фильму «Волк с Уолл-стрит». К тому времени Ди Каприо уже был утверждён на главную роль.

По словам актрисы, она понимала, что на кастинге нужно нечто экстраординарное, в её голове в одну секунду появилась мысль, что у неё есть только 30 секунд в этой комнате, и если она не удивит, то ничего не выйдет. По сценарию Ди Каприо кричал на неё. Она решила ударить его по лицу.

Увидев такой поступок актрисы, режиссер Мартин Скорсезе был впечатлён и решил дать ей шанс принять участие в съёмках фильма. В результате Робби сыграла супругу главного героя Наоми Лапалью, писал NEWS.ru.